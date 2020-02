Në një vend me 17.4 milionë njerëz, 67.695 automjete elektrike ishin shitur vitin e kaluar, duke tejkaluar edhe Gjermaninë, e cila ka mbi 82 milionë njerëz, dhe në vitin 2019 u shitën 63.491 vetura elektrike.

Holanda me 67.695 automjete të shitura dhe Gjermania me 63.491 njësi, ishin tregjet më të mëdha të makinave elektrike në Evropë për 2019.

Megjithëse nuk është tregu më i madh në numrin e automjeteve elektrike të shitura, Norvegjia krenohet me pjesën më të madhe të tregut të automjeteve elektrike në shitjet e makinave të reja vitin e kaluar, i cili qëndroi në 42.4 për qind.

Analistët thonë se pjesa mund të rritet në 60 për qind këtë vit. Makina elektrike më e shitur në Norvegji është Tesla Model 3.

Nga rruga, më shumë se 290.000 makina elektrike u shitën në Bashkimin Evropian vitin e kaluar, gati dyfishi i shifrës së vitit 2018, sipas të dhënave nga Shoqata Evropiane e Prodhuesve të Automjeteve (ACEA). Shitjet u rritën 93.8 për qind në 290.923 automjete në bazë vjetore, raporton ACEA.

Sipas ACEA, shitjet e automjeteve hibride u rritën me gati 50 për qind në vitin 2019 në 465.026 njësi, dhe shitjet e makinave hibrid plug-in me bateri të mbushura në prizën e energjisë u rritën me 13.9 për qind, në 174.103 njësi.

Automjetet me energji alternative përbëjnë 10.7 për qind të shitjeve totale të makinave të BE-së në vitin 2019, nga një pjesë prej 7.5 për qind një vit më parë.

Në të njëjtën kohë, shitjet e veturave me naftë ranë 13.9 për qind në 4.65 milionë njësi dhe pjesa e tyre e tregut ra në 30.5 për qind.

Benzina është ende mjeti më i popullarizuar në BE, me shitjet deri 5.2 për qind në 8.96 milionë dhe pjesa e tregut u rrit me mbi 2 për qind në 58.9 për qind.