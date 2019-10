“121 foto në 121 jetë suksesi”, nga Tirana ka zbritë në Prishtinë, ku ka prezantuar ekspozitën e 121 grave të suksesshme shqiptare nga të katër anët e botës, e ku janë përfshirë, artiste, mjeke, ushtarake, gazetare, instrumentiste dhe shumë profile të tjera që kanë treguar sukses në vende të ndryshme, qoftë në Shqipëri, Kosovë, Luginë të Preshevës, Mal të Zi e Diasporë.

Flora Nikolla, organizatore e kësaj ekspozite, që të njëjtën e ka nxjerrë edhe në një libër, ishte e pranishme në Prishtinë, për të prezantuar suksesin e këtyre grave, që tashmë është duke i prezantuar në shumë vende të Shqipërisë, e tashmë edhe në Kosovë, përkatësisht në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës.

Duke e vlerësuar vitin 2020, si vit të Luginës së Preshevës nga Albanian Exellence, organizatë që e përfaqëson Flora Nikolla, ajo ka treguar për rrugëtimin dhe për planifikimin e mëtutjeshëm të kësaj ekspozite, gjithnjë duke pas në fokus zërin dhe fuqinë e gruas.

Kjo ekspozitë është përcjellë edhe prej disa nga gratë që janë të përfshira në këtë ekspozitë.

Kurse ekspozita “121 foto në 121 jetë suksesi” është përshëndetë edhe nga ministrja e Ministrisë së Kulturës Elva Mragariti.

“Të nderuara miq e mikesha ! Me dëshirën për të qenë pranë jush, pranoni përshëndetjen time! Jo shumë kohë më parë, një gazetar më pyeti nëse ministret femra ishin thjesht një numër në qeveri. Në një vend me një të shkuar patriarkale, pyetje të tilla janë të shpeshta, por realiteti është tjetër gjë. Ky aktivitet është më shumë se një përgjigje. 121 gra e vajza, ardhur nga kontekste të ndryshme sociale, ia kanë dalë, jo vetëm të tejkalojnë çdo lloj paragjykimi, por edhe të jenë zonja në profesionet e tyre: sipërmarrëse, mjeke, shkencëtare, ushtarake, gazetare, artiste, që na bëjnë të ndihemi krenare. Janë 121 zonja, që janë bërë bashkë nga një tjetër zonjë, Flora Nikolla, e cila i qëmtoi këto histori suksesi, duke na bërë shpresëplota se kudo ka kapacitete, që do ta çojnë kombin tonë përpara. Por edhe konteksti ku zhvillohet ky aktivitet është një përgjigje. Prishtina , pret Zonjat e suksesit shqiptar kudo jane , ne Biblioteken Kombëtare ne muajin tetor , ne muajin e librit , pret Zonja nga Anglia, Gjermania, Zvicran, Mali I Zi , Kroacia…rri aq bukur prane Albanian Excellence nga Tirana ! Ju pershendes fort nga Tirana duke ju uruar shume suksese ne jetet tuaja!!!”, ka thënë në telegramin e saj ministrja Margariti, për këtë ekspozitë që po qëndron në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës.