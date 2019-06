Albanian Excellence do të çelë këtë fund qershori në Tiranë një Ekspozitë Ndërkombëtare kushtuar suksesit të gruas shqiptare kudo është. Ky është një event logjik dhe shumë i rëndësishëm i punës më se shtatë vjeçare që kjo Qendër ka realizuar nga krijimi i saj , në nëntor të vitit 2012, në 100 vjetorin e shtetit shqiptar, duke krijuar një data base të vyer suksesi, tashmë edhe për ta treguar në foto, ka njoftuar Flora Nikolla, organizatore e këtij eventi të madh.

Ky është një gëzim pune në fakt për stafin e Albanian Excellence, sepse zonjat që do të jenë pjesë e kësaj Ekspozite, janë më së shumti histori suksesit të zbuluara e të hulumtuara prej saj, të nderuara nga Albanian Excellence me tituj, medalje dhe ajo që është më e rëndësishmja, të intervistuara dhe të botuara në librat e Albanian Excellence, të cilat deri më tani arrijnë në nëntë botime shumë cilësore. Në fakt prej rreth një viti drejtuesit e kësaj qendre kanë pohuar në disa media se , “tashmë ka ardhur koha që historitë e suksesit të hulumtuar dhe intervistuar nga Albanian Excellence të dalin nga librat dhe të jenë në ndihmë e në mbështetje të komunitetit”.

Kjo Ekspozitë , duket një tentativë më shumë drejt kësaj iniciative shumë të vyer pas krijimit në dhjetor të vitit të kaluar të orkestrës Albanian Excellence, me pjesëmarrjen e instrumentistëve shqiptarë në botë kurorëzuar me një koncert të organizuar nën kujdesin e Presidentit të Republikës, shkëlqesisë së tij , z.Iir Meta , apo edhe me krijimin në mes të muajit prill të Aleancës Globale ët Gruas së Suksesit shqiptar, një organizëm vullnetar për marrjen e iniciativave globale në mbështetje të gruas shqiptare kudo është.

Janë 121 zonja të suksesit shqiptar 2019, që do të marrin pjesë në Ekspozitën Ndërkombëtare të Gruas së Suksesit Shqiptar, që do të hapet në Tiranë në kuadër të vitit 2019, shpallur si , “Viti i Gruas nga Albanian Excellence” dhe në kuadër të Çmimit të madh të dhjetorit , “Zonjat që bëjnë Shqiptarinë “.

Ekspozita mendohet të çelet në 30 qershor në Tiranë, në një vend të rëndësishëm me pjesëmarrjen e personaliteteve të rëndësishme të jetës së vendit , por që do të vijojë të prezantohet mbi bazë të një axhende që është duke u përpunuar në shumë vende në botë. Ajo që ka shumë rëndësi është edhe fakti se, tema e Fotografisë është prezantimi i Zonjave shqiptare që i përkasin , të gjitha trojeve shqiptare dhe të gjitha vendeve të botës është prezantimi artistik përmes detajit i cili tregon dhe shpreh suksesin.

Kjo Ekspozitë pas qëndrimit të saj në Tiranë prej disa ditësh , do të vijojë të hapet në disa vende të tjera si në Prishtinë, Ulqin, Strugë, Zvicër , SHBA, me idenë e botimit të këtyre fotove në një album fotografik që do të mbajë autorësinë e Albanian Excellence.

Të gjithë fonografët që do të jenë realizues të fotove të këtij eventi do të jenë autorë të shpallur të tyre duke gëzuar të gjitha të drejtat autoriale. Ndërkohë një grup fotosh do të realizohen dhe nga fotografi zyrtar i Albanian Excellence, Olsi Beci.

Ne mesin e muajit Prill, Albanian Excellence, organizoi me sukses të plote Konferencën Ndërkombëtare, “Vlera e të qenit grua në shekullin e XXI”, një aktivitet nga e cila u krijua Aleanca e Gruas së suksesit shqiptar në botë si dhe u rivitalizua nënshkrimi i Peticionit “Në Mbështetje të grave të dhunuara gjatë luftës së Kosovës së vitit 1999”, një iniciative e Albanian Excellence që nisi në qershor të vitit të kaluar në Nju Jork të SHBA.

Albanian Excellence metodikën e saj në mbështetje të Gruas mbarëshqiptare e mbështet në Memorandumin e nënshkruar tri vite më parë 2016, në Manhattan –Nju Jork, kur u nënshkrua Memorandumi, “Të qenit grua në shekullin e XXI”. Ky memorandum i organizuar në kuadër të Mbrëmjes Gala që promovoi librin , “Zonjat shqiptare në Nju Jork”, u nënshkrua në prani të Presidentit të Republikës së asaj kohe Shkëlqesisë së tij zotit, Bujar Nishani.

Në këtë kuptim, të gjitha aktivitetet e zhvilluara në vijimësi të këtij eventi i cili u komentua për suksesin e tij absolut, janë në përputhje me nënshkrimin e këtij memorandumi. Një vit më parë në këtë kuadër, Albanian Excellence organizoi në Hotel Sheraton në Tiranë, aktivitetin shumë planësh , Zonjat që bëjnë Shqipërinë, kur u nderuan me këtë titull të paktën 23 zonja shume të rëndësishme të jetës shumë planëshe shqiptare. Këtë dhjetor, po në këtë kuadër, në një mbrëmje Gala në 12 dhjetor, do të shpallet çmimi mbarëkombëtar, “Zonjat që bëjnë Shqiptarinë”, në disa fusha. Ky është i pari çmim i këtij lloji që promovon gruan shqiptare dhe suksesin e saj kudo ajo është.