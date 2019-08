Drejtues të Klubit futbollistik Lugina kanë zyrtarizuar marrëveshjen me kompaninë Extra Montages e cila do të jetë sponsor kryesorë i këtijë klubi.

Lajmin e bënë të ditur për portalin preshevacom kryetari i Klubit futbollistik Lugina, Nagip Jakupi. Ata si drejtues të klubit kanë arritur marrëveshje me Companin e cila ju ka bashkangjitur Klubit futbollistik Lugina Extra Montages ku njëherit Jakupi ka potencuar se angazhimi që e bëjnë me ekipin Senior dhe me Shkollën e futbollit Lugina ofrohen edhe sponsor serioz në drejtimin e Klubit futbollistik Lugina.

Kryetari i këtijë klubi ka përçuar mesazh falemderues për përkrahjne dhe mbështetjen që ua bëjnë si kryesia e Klubit futbollistik Lugina, lojtarët e Klubit dhe gjithë dashamirët e sportit në vendin tonë.

K.F.Lugina krenaria e qytetit të Preshevës, thotë ndër të tjera Jakupi./presheva.com/