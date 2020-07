Në fillim të vitit, ne as nuk mund të imagjinonim se sa do të ndikonte Corona virusi në jetën tonë. Sidoqoftë, me kalimin e kohës, u bë gjithnjë e më e sigurt se virusi prek jo vetëm shëndetin tonë, por edhe jetën tonë të përditshme. Të gjitha gjërat e zakonshme, të tilla si të shkosh në dyqan, marrin një kuptim të ri. Tani është gjithnjë e më e sigurt se jeta jonë e përditshme do të ndryshohet përsëri në vjeshtë.

Vetë vera zakonisht nënkupton një periudhë pushimi gjatë vitit dhe një pushim të shkurtër kur jemi të përkushtuar për të shijuar.

Sidoqoftë, vjeshta është gjithmonë një kthim në realitet, kështu që edhe tani jemi në pritje të 1 shtatorit për të parë se si do të jetojmë në të ardhmen.

Masat që parashikohen të merren në shtator janë:

1. Online shkolla

2. Fëmijet në entin parashkollor me maska

3. Ndeshjet sportive pa publik

4. Ndalesa e pagesës se këstit për ata qe kanë kredit