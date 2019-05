Edhe pse dalngadalë po i ofrohet moshës së thyer, duart e tij të vyeshme asnjëherë nuk pushojnë ato punojnë si ora Zvicërrane, nuk i mungon as energjia pozitive për të cilën është i njohur në qytet, po kalove verës përskaj dyqanit të tij, pos zhurmës së lehtë të makinës qepëse e ndëgjon edhe zërin e tij duke ia dhënë kngës burimore, pa patur nevojë për ndihmën e radios, ky është Alisahit Sahiti nga Bujanoci i cili për 45 vite rresht i shërbeu profesionit të tij si rrobaqeps me nderë dhe rrespekt.

“Dikur punoja në një kompani shoqërore por me përkeqësimin e situatës politike më larguan nga puna dhe mu desht që të gjejë një zgjidhje për ti siguruar kafshatën e gojës famijes sime, meqë e kisha si profesion rrobaqepsinë e fillova punën, dhe falë këtij profesioni arrita që ti sigurojë të ardhura familjes në periudhat kur gjenda ekonomike dhe e sigurisë ishte tejet e përkeqësuar” thotë Alisahiti për presheva.com. Pamvarësisht i ri apo i moshur që hyn në dyqanin e tij që gjendet në rrugën e Kosovës, rrobaqepsi Alisahit e pret me buzëqeshje, e nganjëher e shoqëron edhe me vargjet e tij të preferuara, “Kosovën e dua se jamë Kosovarë, Shqipërin e dua se jamë Shqipëtarë” derisa ia kryn shërbimin.

Gjithmonë është energjik i shoqëruar dhe i rrespektuar, asnjëherë nuk kemi mundur ta shohim të mërzitur, është një energji e pashterrur për të gjith ne që punojmë në dyqanet afër Alisahitit, thonë fqinjët e tij, të cilët nuk kalojnë përskajë dyqanit të vogël pa ia dhënë një përshëndetje rrobaqepsit. “Me punën që e bëjë e ndihmojë djalin të cilin e kam të papunë, idarja po pylet dhe patjetër duhet me punu, edhe pse nuk është e lehtë por kur punon rregullisht ia del disi. Unë me këtë profesion e kam mbajtur familjen dhe kur e don një profesion atëherë e ke më të lehtë edhe ta punoshë, sepse unë këtë punë e bëjë me shumë dëshirë meqë e dua këtë zanatë” thotë Alisahiti për presheva.com. Sipas tij kohë më parë, ka patur edhe të interesuar që kanë qepur pantalona sipas dëshirës së tyre por me kalimin e kohës kjo ka ndryshuar, tash të gjith i blejnë të gatshme kurse ne i shkurtojmë, ngushtojmë dhe i vëmë patentat pun e cila kërkohet më së shumti, njejtë thotë Alisahiti ndodhë edhe me bluzat dhe jaknet.

“Me këtë profesion nuk mund të ndërtoshë shtëpi, por mund të mbijetoshe, dhe ti siguroshë të ardhura familjes, vetëm se duhet të jeshë punëtorë i zellshëm “hakikat” thotë Ai. Meqë garderoba çdo vit ndryshon edhe rrobaqepsi, që është ndër të më vjetërit në qytet mundohet që ti përshtatet kërkesave të kohës, sidomos rinisë. “Kërkesat e tyre i kryej sipas porosisë, rinia tash po hec me stil, kurse eksperienca që kam po ma mundëson që t’ia plotësojë dëshirat e tyre dhe t’ua rregulloje garderobën sipas dëshirës së tyre” thotë Alisahiti. Sipas të moshuarve rrobaqepsit dikur kanë qenë të njohur dhe shum të kërkuar, sepse është dashur me ditë të tëra të presësh radhën për ti qepur një palë pantalona, kurse tash garderoba blihet e gatshme dhe vetëm intervenimet e vogla bëhen tek rrobaqepsi./presheva.com/