Rasti për të cilin është konfirmuar se është i infektuar me Corona virus është një 55 vjeçar nga qyteti i Bujanocit, gjinia mashkull.

Ai gjendet në gjendje stabile dhe është i shtrirë në repartin e infektivit në Vranjë. Shërbimi i infektologjisë do të ndërrmarë të gjitha masat e nevojshme preventive, si dezinfektimi dhe personat e afërt do të izolohen./presheva.com/