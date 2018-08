Është bërë përzgjidhja e përfituesve të subvencioneve të programit për vetpunësim. Ky program është implementuar në mes Komunës së Preshevës dhe Entit Republikan për punësim – filiala në Vranjë.

Programi ka të bëjë me mbështetjen e të papunësuarve të Komunës së Preshevës, me përkrahje përmes grantit të njëherëshëm me vlerë prej 180 000 din për kandidat.