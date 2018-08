Kryetari i PDSH-së Ragmi Mustafa në një deklaratë për gazetën “Bota Sot” ka thënë se Lugina e Preshevës nuk sheh të nevojshme e aq më parë të domosdoshme që shqiptarët e Luginës së Preshevës të përfshihen drejtpërdrejtë në bisedimet Kosovë-Serbi. Ndaj këtij prononcimi Kryetari i Komunës së Preshevës Shqiprim Arifi ka reaguar përmes rrjetit social ku ka shkruar se: ”Dhe më në fund, Ragmiu kundërshton idenë e përfaqësimit tonë të drejtëpërdrejtë në bisedimet Kosovë-Serbi. Janë këto pikëpamje politike në mes inatit, injorancës dhe mediokritetit”.

Sipas Kryetarit Arifi “Keqqeverisja e tij (Ragmi Mustafës) 12 vjeçare rëndon ende mbi supat e qytetarëve të Komunës së Preshevës, dhe ai e di shumë mirë se po të ftohen shqiptarët e Luginës së Preshevës në këtë tryezë bisedimi, ai nuk do të jetë prezent. Pritshmërit e tij janë të lidhura vetëm me pushtetin dhe interesin klanor, as më shumë e as më pak. Meqë Ragmiu historikisht do të mbahet në mend si prefekt i Preshevës cili dhuroi mirënjohjen Vuçiqit!” /presheva.com