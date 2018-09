Presidenti i Serbisë Aleksandar Vuçiq do të vizitoj së bashku me kryeministrin e Maqedonisë Zoran Zaev ditën e diel me 02 shtator në ora 16:00 vendkalimin kufitar Preshevë – Tabanoc, njofton kabineti i presidentit, përcjell presheva.com.

Sipas njoftimit, Vuçiq dhe Zaev do të bisedojnë rreth implementimit të projektit për kontrollim të përbashkët One Stop Shop.(presheva.com)