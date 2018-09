Derisa përfaqësuesit shtetërorë kanë shprehur qëndrime të ndryshme sa i përket temës së korrigjimit të kufijve apo shkëmbimit të territoreve mes Kosovës dhe Serbisë, njohësit e rrethanave politike në vend thonë se këto dallime të politikanëve dobësojnë pozitën e Kosovës në këto bisedime dhe rrezikojnë përçarje më të thella të brendshme, qoftë politike ashtu dhe brenda vet shoqërisë.

Analisti Belul Beqaj, në një prononcim për Telegrafin ka thënë se Thaçi është në siklet dhe i shantazhuar duke menduar se kështu do të shpëtoj veten, ndërsa liderët tjerë janë të vetëdijshëm se nëse përcjellin lokomotivën e drejtuar nga Thaçi, do të përjetojnë fatin e tij.

Sipas tij, dy presidentët e Kosovës dhe Serbisë kanë arritur një marrëveshje konfidenciale, mirëpo siç tha ai, Gjermania nuk do të lejojë që Ballkani perëndimor të “kontaminohet” sërish.

“S’ka dilemë, Vuçiqi dhe Thaçi kanë arritur një marrëveshje në konfidencë. Kjo marrëveshje do të tentohet për ta shitur si kompromis. Por, marrëveshja e tyre është në kundërshtim me disponimin e shumicës të qytetarëve në Serbi dhe Kosovë, për fajin e tyre. Meqë dialogun shtatëvjeçar për normalizimin e raporteve e kanë bërë me veprime abnormale. Besoj se edhe Gjermania nuk do të lejojë që Ballkani perëndimor të kontaminohet sërish”, ka thënë Beqaj.

Sa i përket qëndrimit të opozitës, Beqaj vlerëson se letargjia opozitare do t’i kushtojë opozitës dhe shtetasve të Kosovës.

“Aventura e Thaçit nuk do të ishte kaq aktuale sikur opozita të mos ishte pasive. Por, më mirë vonë se kurrë. Opozita më në fund e ka kaptuar me vonesë rrezikun prandaj ka shpresë që argumentet opozitare do të dëshmojnë fuqinë prevalente karshi fuqisë që po imponohet pa argumente të qëndrueshme nga Thaçi”, ka thënë ndër tjerash Beqaj.

Ndërsa Jeta Krasniqi nga KDI, ka bërë të ditur se tema për korrigjim apo shkëmbim të territoreve është çështje shumë e ndjeshme e cila mund të rrezikojë paqen dhe stabilitetin rajonal.

“Çështjet që lidhen me ndërrim të kufijve janë çështje shumë të ndjeshme të cilat mund të rrezikojnë paqen dhe stabilitetin rajonal. Kosova është shtet i pavarur me integritet territorial të përcaktuar dhe të njohur ndërkombëtarisht. Është shtet multietnik. Në bisedimet me Serbinë, Kosova nuk duhet të cenojë integritetin e saj territorial, duhet të ruajë funksionimin unitar kushtetues, duhet të konsolidojë sovranitetin e saj të brendshëm duke hequr njëherë e mirë ndikimin e Serbisë, të arrij njohjen reciproke, anëtarësimin në OKB dhe të zgjidh çështjen me shtetet jo njohëse të BE-se dhe NATO-së duke marr garanca për rrugëtim euro-atlantik si shtet me të drejta të barabarta”, u shpreh Krasniqi.

Sipas saj, institucionet e Kosovës duhet të kërkojnë reciprocitet të të drejtave të shqiptarëve të Luginës me të drejtat e komunitetit serb në Kosovë.

Ajo ka vlerësuar se rreth çështjes së dialogut, duhet të ndërtohet një qëndrim unik shtetëror mbi bazën e një konsensusi të gjerë politik, sepse mungesa e një uniteti, dobëson pozitën e Kosovës në këto bisedime, si dhe rrezikon përçarje më të thella politike dhe brenda vet shoqërisë.

Krasniqi shtoi se mungesa e një platforme shtetërore në këtë proces të dialogut tregon mungesë të transparencës, pasi institucionet e vendit, si dhe deputetët e Kuvendit të Kosovës nuk janë të informuar se çfarë është duke ndodhur në këtë proces.

“Mungesa e transparencës mbi procesin e dialogut vazhdon të mbetet problematikë që e ka shoqëruar këtë proces që prej fillimit të tij. Takimet në mes liderëve institucional dhe partnerëve të koalicionit qeverisës, përtej mungesës së qasjes unike shtetërore, dëshmojnë që institucionet nuk janë të informuara se çfarë është duke ndodhur me këtë proces, siç nuk janë të informuar as deputetët e Kuvendit të Kosovës. Derisa nuk ka një platformë shtetërore e cila përcakton ndër të tjera se cilat tema do të diskutohen në këtë proces të dialogut dhe kur ka një mungesë të transparencës, mbetet e paqartë se për çfarë do të diskutohet”, theksoi Krasniqi.

Krasniqi e ka quajtur hap pozitiv kërkesën për thirrjen e një seance të jashtëzakonshme nga ana e opozitës.