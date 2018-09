Kryetari i komunës së Preshevës Shqiprim Arifi ka uruar të gjithë nxënësit dhe mësimdhënësit me rastin e vitit të ri shkollor.

Lexoni të plotë postimin e kryetarit Arifi:

Të dashur nxënës,

Të nderuar mësimdhënës,

Të nderuar prindër,

Shfrytëzoj rastin t`ju uroj përzemërsisht fillimin e vitit të ri mësimor, me shpresë se ky vit do të jetë i mbarë dhe me rezultate sa më të mira.

Jemi të lumtur gjithashtu që shumë nxënës sot fillojn ditën e parë shkollore, ata do të gjejn shumë miq të mirë dhe do të mësojn shumë gjëra të bukura. Do jemi të gjithë krenar me suksesin e tyre!

Prindërve ju dëshiroj suksese dhe një bashkëpunim sa më të mirë me institucionet shkollore, e cila është një reflektim pozitiv dhe garancë e suksesit të fëmijës suaj gjatë kësaj periudhe të rëndësishme të jetës. Ndërkaq mësimdhënësve në Luginën e Preshevës, ju përgëzoj për këtë vitë të ri shkollor dhe ju falënderoj për misionin tuaj fisnik në arsimimin dhe edukimin e brezave të reja përparimtare si padyshim çelësi i ardhmërisë sonë të suksesshme!

Urime fillimi i vitit të ri shkollor!

Shqiprim Arifi,

Kryetar I Komunës së Preshevës.

Preshevë, 03.09.2018