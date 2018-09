Përveç qëndrimit të presidentit të Serbisë që është e angazhuar për rikufizim me shqiptarët dhe presidentit të Kosovës ideja e të cilit është korigjimi i kufijve, këto ditë, është dhënë edhe një propozim nga lideri i Partisë opozitare Radikale Serbe, i cili është për shkëmbimin e popullsisë dhe i cili i dha shembullin që mund të ndodhë shkëmbimin e serbëve dhe shqiptarëve nga Presheva dhe Shtërpca. Sidoqoftë, asnjë nga këto propozime nuk është i pranueshëm për qytetarët e këtyre qyteteve.

Pavarësisht dallimeve të shumta ndërmjet Preshevës dhe Shtërpcës, këto vende kanë diçka të përbashkët. Hapsira e tyre është pothuajse e njëjtë, ndërsa qytetarëve as nuk i bie ndërmen të ndryshojnë adresën e tyre – ata duan të qëndrojnë në shtëpitë e tyre.

Banorët e komunave të Preshevës dhe Shtërpcës të vendosura në jug të Serbisë dhe Kosovë për Zërin e Amerikës thonë se ata vetëm duan që politikanë ti lenë rahat.

Çdo shkëmbim, kufizim ose korrigjim është i papranueshëm për ta. Në veçanti, ata thonë se janë të revoltuar për shkak të propozimit të fundit nga Kryetari i Partisë Radikale Serbe Vojislav Sheshelj se zgjidhja më e mirë për problemin e popullsisë dhe shkëmbimeve, sugjeroi që shqiptarët nga Presheva të zhvendosen në Shtërpcë, dhe serbët nga Shtërpca në Preshevë.

“Jo aspak. Sepse ky është qyteti ynë, nuk kemi ku të shkojmë, nuk ka mënyrë tjetër, le të mbetet aty ku ata janë dhe ne këtu dhe kjo është ajo “, tha Zija Jashari nga Presheva.

“Kështu që unë nuk kam ndërmend që për asnjë çmim nuk do të kisha lënë këtë, unë do të qëndroj këtu, sepse në fund të fundit unë jam njeri në moshë, që kam varrosur babain, nënën, gjyshin, stërgjyshin këtu dhe të mos përmend më tej dhe unë do të qëndroj këtu “, tha Bogoljub Jovanoviç nga Shtërpca.

“Ne nuk jemi dele që të zhvendosemi – kaq,” thotë Srdjan Srdjan Popoviç.

Radikali e parë në Shtërpcës Zvonko Mihajloviq beson se shefi i tij i partisë Vojislav Seselj nuk kanë ndonjë qëllim të keq, dhe kjo ndoshta ishte deklaratë e përshpejtuar.

“Megjithatë, në qoftë se kjo deklaratë është e paramenduar, dhe në qoftë pas kësaj deklaratë qëndron dikush, atëherë ajo është jashtëzakonisht e rrezikshme dhe shumë e dëmshme. Deklaratat e këtij lloji dëmtojnë popullatën serbe në Kosovë dhe Metohi, pa marrë parasysh çfarë, deri në realizimin e tyre, me vullnetin e Zotit, nuk do të vijë “, ka thënë Mihajloviq.

Për Mihajlovic, çdo zgjidhje e Kosovës përtej Kushtetutës së Serbisë dhe Rezoluta 1244 është e papranueshme./presheva.com/