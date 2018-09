Ish-ministri i Jashtëm i Francës dhe ish-kreu i UNMIK-ut, Bernard Kouchner, është shprehur pro një shkëmbimi territoresh mes Kosovës dhe Serbisë, një çështje që po përflitet shumë kohëve të fundit, sidomos pasi presidenti Hashim Thaçi po e shtyn përpara idenë e tij për “korrigjim kufijsh” me Serbinë në kuadër të një marrëveshjeje përfundimtare me fqinjin verior.

Në një bisedë me gazetën franceze “Le Monde”, Kouchner ka thënë se shkëmbimi i territoreve mes dy vendeve është “një zgjidhje e mirë”.

Ish-shefi i UNMIK-ut thotë se i mbështet “bisedimet shpërthyese” që po zhvillohen mes Prishtinës dhe Beogradit rreth trasimit të kufijve.

“Nuk mund të luftojmë kundër faktit se Aleksandar Vuçiq dhe Hashim Thaçi janë dakord rreth një shkëmbimi të tillë… E kush jem ne për ta kundërshtuar dhe për ta penguar?”, ka theksuar Bernard Kouchner për “Le Monde”, shkruan kallxo.com

Çështja e shkëmbimit të territoreve është rikthyer në skenë sidomos pasi që presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, është deklaruar për një “korrigjim të kufijve” mes Kosovës dhe Serbisë.

Sipas presidentit Thaçi, një korrigjim i tillë i kufijve do të nënkuptonte bashkimin me Kosovën të asaj që njihet si Lugina e Preshevës.

Deri më tani, Hashim Thaçi nuk ka treguar se çka do të merrte Serbia në një situatë kur Presheva, Bujanoci e Medvegja do të bashkoheshin me Kosovën. Rreth kësaj ideje ende nuk ka ndonjë qëndrim zyrtar të Beogradit.

Një takim i radhës Thaçi-Vuçiq në Bruksel, gjatë të cilës mund të hidhet në tavolinë ideja e presidentit kosovar, pritet të zhvillohet nesër.