Partia Demokratike Shqiptare ka publikuar një reagim lidhur me mbajtjen e kryetarit të partisë në vendkalimin kufitar nga zyrtarë të policisë serbe.

Më poshtë ju përcjellim reagimin e plotë:

REAGIM

Të nderuar qytetar të Komunës së Preshevës, ju njoftojme se në orët e mbrëmjes në vendkalimin kufitar Depcë, nga zyrtarët policorë të Ministrisë së punëve te brendshme te Republikes së Serbisë është ndaluar kryetari i Partise Demokratike Shqiptare z. Ragmi Mustafa, cili ishte duke u kthyer nga Republika e Kosoves.

Pa dhënë asnjë shpjegim dhe asnjë arsyetim kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare u detyrua që rreth 1 orë të qëndroj në këtë vendkalim, që është nje rast i pa preceden dhe i paparë deri më tani nga kjo qeveri e çoroditur e serbise ndaj Liderëve politik shqiptar në Luginë të Preshevës .

Partia Demokratike Shqiptare reagon fuqishëm dhe e dënon ashpër të akt të ndërmarrë dhe të urdhëruar nga qeveria e Serbisë, në të njëjtën kohë kërkon shpjegim nga MPB e Serbise lidhur me arsyen e kësaj ndalese si dhe fton OSBE-në dhe organizmat tjerë ndërkombëtar që të merret me këtë rast flagrant.

Jemi dëshmitar që pas organizimit të seancës së Kuvendit të Këshilltarëve Shqiptar të Luginës së Preshevës të mbajtur më 14 korrik 2018 në Bujanoc e të inicuar nga Partia Demokratike Shqiptare, që pasoi me miratimin e Deklaratës Politike, të cilës i dhanë mbështetje të gjitha institucionet e Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Shqipërisë , si dhe i tërë faktori politik Shqiptar, Lugina e Preshevës ka tërhequr edhe vëmendjen ndërkombëtare.

Me akte të tilla të ndalesave dhe me zhvillimet e fundit gjatë ditës së sotme në Bruksel, dëshmon qartë se institucionet qeveritare serbe janë duke vazhduar me qasje të njejtë të mbrapshtë ndaj Shqiptarëve në përgjithësi dhe me maltretime të Shqiptarëve në Luginë të Preshevës në veçanti.

Lugina e Preshëvës po dëshmohet për të saten herë që kërkon zgjidhje , dhe zgjidhja e vetme është bashkangjitja e saj me trungun e vet Republikën e Kosovës, thuhet në njoftim. (Presheva.com)