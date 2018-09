Ahmeti Isufi, nënkryetar i AAK-së, është i bindur se ndërrimi i territoreve nuk mund të bëhet me mirëkuptim dhe në tavolinë të bisedimeve, por vetëm me luftë. Prandaj insiston se partia e tij është kundër kësaj ideje.

Ndërrimi i territoreve në mes të Kosovës dhe Serbisë nuk mund të bëhet me mirëkuptim dhe në tavolinë të bisedimeve, por vetëm me luftë. Kështu ka deklaruar gjatë një interviste për gazetën “Zëri” nënkryetari i AAK-së Ahmeti Isufi, duke kundërshtuar idenë e presidentit Hashim Thaçi për negociim të kufijve me palën serbe.

Isufi, i cili njëherësh është edhe shef i deputetëve të AAK-së në Kuvendin e Kosovës, ka folur edhe për ekipin negociator të Qeverisë së Kosovës, të cilin e udhëheq zëvendëskryeministri Fatmir Limaj, por që i njëjti gjatë kësaj jave nuk arriti ta marrë miratimin e Kuvendit. Sipas Isufit, ky ekip negociator i propozuar nga kryeministri Ramush Haradinaj është e vetmja mënyrë, siç thotë ai, për t’ia pamundësuar presidentit Hashim Thaçi diskutimin e kufijve të Kosovës në Bruksel.

Ndërsa refuzimin e opozitës për këtë ekip negociator Isufi e ka quajtur lojë për interesa politike, sepse sipas tij Qeveria ia ka ofruar të gjitha mundësitë opozitës së vendit për të qenë pjesë e dialogut dhe për ta miratuar platformën e propozuar nga ata.

Shefi i deputetëve të AAK-së ka folur edhe për protestat që pritet të organizohen gjatë ditëve në vijim nga opozita, duke thënë se organizimi i protestave është e drejtë qytetare, por duhet pasur kujdes për të mos e dëmtuar vendin.