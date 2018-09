Shkaqet e erës së keqe

Me shumë mundësi erën e keqe e shkakton dicka që keni ngrënë ose ndonjë bakterie e gjetur në gojë. Një koncept i gabuar për erën e keqe është që thuhet se buron nga zorrët apo stomaku. Kjo është një mit. Era e keqe vjen nga pjesa e pasme e gjuhës ose nga fyti. Aty prodhohen natyralisht bakteret që shkaktojnë frymën e keqe të gojës. Kur zgjoheni me frymën e mëngjesit kjo ndodh sepse bakteret thahen gjatë natës dhe kjo vjen si një përgjigje e aktivitetit të rritur. Mënyra natyrale si të hiqni qafe frymën e keqe

Majdanozi

Majdanozi nuk është thjesht një erëz për zbukurim pasi mund të përdoret në mënyrë efektive për të trajtuar frymën e keqe. Majdanozi është i pasur në klorofil që përdoret për të neutralizuar frymën e keqe dhe të sillet si aromatizues. Mutagjeni është një mutacion ose ndryshim biologjik apo kimik brenda një substance. Nëse përtypni pak majdanoz, ju mund të trajtoni në mënyrë natyrale frymën e keqe. Zieni pak majdanoz dhe karafil. Lërëni të ftohet. Përdoreni si larës goje cdo ditë.

Limoni

Kjo teknikë është efektive kur vjen puna për të trajtuar frymën e keqe që vjen nga qepët apo hudhrat. Hidhni një fetë limo nose shtrydhni një limon të freskët në një gotë ujë. Më pas thjesht pijeni ose bëjeni gargarë. Nëse nuk jeni të aftë t’i bini thjesht vendosni një pikë limon në gjuhë. Limoni do të stimulojë prodhimin e saliva-së që do të ndihmojë të luftoni frymën e keqe. Të keni një gojë të thatë është e lidhur me frymën e keqe gjithashtu.

Uji