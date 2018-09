Kryetari i Komunës së Preshevës, Shqiprim Arifi ka thënë se shqiptarët në Serbi janë minoriteti më i diskriminuar në Evropë.

Ai ka thënë se ideja për kufijtë nuk është e Thaçit por e shqiptarëve të Preshevës që nga viti 1992.

Arifi ka thënë se shqiptarët e Luginës së Preshevës nuk duhet të harrohen, sepse kanë kontribuar dhe kontribuojnë për Kosovën, por ata kanë tri kushte për Kosovën.

“Kushti i parë është që Lugina e Preshevës nuk duhet të copëtohet, kushti i dytë është që marrëveshja e mundshme për kufijtë duhet të ketë mbështetje ndërkombëtare dhe kushti i tretë është se nuk duhet të preket uniteti i Kosovës”, deklaroi Arifi në RTV Dukagjini, duke thënë se kërkesa e tyre për bashkim me Kosovën nuk duhet të shkel këtu tri parime.

I pari i Preshevës ka thënë se ata janë për bisedime për kufijtë, por jo me shkëmbim territoresh.

“Duhet të bisedojmë dhe negociojmë për këtë çështje, nuk duhet të paragjykojmë se kufijtë ndryshohet vetëm me luftë, pasi unë jam rritur në një shtet siç është Gjermania, që u bashkua pa luftë”, tha ai.

Arifi ka thënë se nëse dikush do me luajt me ndjenjat e shqiptarëve të Preshevës ata “i vraftë buka”.

“I thashë sot Thaçit se ju i keni hyrë një pune me përgjegjësi të lartë, sepse po ngrisni shpresat te popullsia jonë, është përgjegjësia juaj”, deklaroi ai duke thënë se kërkesa për bashkim me Kosovën nuk është e domosdoshme, por me rëndësi të bisedohet.

“Kosova është me rëndësi të jetë pjesë e OKB, BE dhe të ketë zhvillim ekonomik, edhe nëse ne mbesim nën Serbi”, tha më tej ai.

Arifi tha se kërkesa e opozitës kosovare për një seancë për ekipin negociator është një “farsë”, sepse ata e kanë ditur se nuk i kanë numrat.