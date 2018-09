Tash kur kërkohet një rezolutë tjetër nga përfaqësuesit politik të Luginës, Lutfi Haziri në emisionin “Rubikon” të KTV-së, ka kujtuar se një rezolutë për Luginën është votuar në Kuvendin e Kosovës qysh në vitin 2013, por kjo rezolutë, sipas tij, nuk është institucionalizuar kurrë.

“Ka qenë dokumenti i parë të cilin Kuvendi jonë e ka miratuar por fatkeqësia është që prej qershorit 2013 asnjë veprim institucional në përputhje me këtë Rezolutë nuk ka ndërmarrë as presidenti, as kryetari i Kuvendit e as qeveritë e Kosovës”, ka thënë Haziri.

“Aty e kemi përmbledhur bazën ligjore dhe politike bazuar në referendumin e mbajtur atje, kemi përmbledh reciprocitetin si parim në negociata nëse duhet në bisedimet e Brukselit dhe të drejtat e tyre civile në Kosovë”, shpjegoi ai.

Haziri theksoi se institucionet dhe qeveria e Kosovës mund të mblidhet menjëherë dhe të fillojë të marrë vendime e t’i zbatojë të drejtat e tyre.

“Kanë të bëjnë me të shtetësinë e tyre dhe lejeqëndrimin”, përfundoi ai.