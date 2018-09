Kryetari i Komunës së Preshevës Shqiprim Arifi është takuar me kryetarin e bashkisë së Tiranës Erion Veliajn, ku kanë diskutuar shumë tema të rëndësishme që preokupojnë qytetarët e komunës sonë.

Tema kryesore e këtij takimi ishte Lugina e Preshevës në dialogun mes Republikës së Kosovës dhe Serbisë. Përfshirja e përfaqësuesëve të luginës së Preshevës në këtë dialog, dhe ia paraqita qëndrimet e mia dhe disponimin e të gjithë qytetarëve rreth kësaj çështje.

Temë tjetër me rëndësi të veçant ishte edhe mbështetja e bashkisë së Tiranës rreth projekteve tona që do të ia paraqesim shumë shpejt, ku kryetari Veliaj më premtoi se do na mbështesë rreth këtyre projekteve.