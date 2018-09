Biblioteka e qytetit “Mehmet Jusufi” njofton të gjithë dashamirët fjalës së shkruar se më 17 shtator ora 12:00, do të shënojë ditën e saj.

Në këtë eveniment janë të ftuar të gjithë krijuesit letrarë dhe mysafirë institucional.

Ndërkaq mysafirë special do të jetë shkrimtari Albatros Rexha , i cili do të bëjë edhe promovimin e librit ”Kthimi”, i cili ishte më i kërkuar në panairin e Prishtinës.

Pjesë e këtij aktiviteti do të jetë edhe ekspozita e piktorit vendas Shqipërim Fejzullahu.

Ndërkaq autori Albatros Rexha promovimin e librit të tij do ta bëjë në format tjetër duke zhvilluar komunikim me lexuesit .

Më 17 shtator ora 12:00, biblioteka “Mehmet Jusufi” , ju mirëpret.