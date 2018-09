Përkundër deklarimeve të presidentit Hashim Thaçi se do të ketë korrigjim të kufirit me Serbinë, Komisioni Shtetëror për Mbikëqyrjen dhe Mirëmbajtjen e Kufirit, në kuadër të punës për demarkacionin me Serbinë, ka nisur grumbullimin e materialeve për kufirin aktual që Kosova ka me shtetin serb.Por ky komision qysh në fillim të këtij procesi e di se cilat mund të jenë çështjet më problematike në raport me Beogradin.

Kryetari i këtij komisioni, Shpejtim Bulliqi, në një intervistë për Ekonomia Online, thotë se pika më kontestuese mund të jetë Maja e Pançiqit në malet e Kopaunikut, përkatësisht në territorin e komunës së Leposaviqit. Në këtë pjesë Serbia ka riaktivizuar qendrën e radarëve ajror në një lartësi prej 2 mijë e 17 metra mbi nivelin e detit, nga ku kontrollon gjithë hapësirën ajrore të Serbisë, Kosovës dhe Shqipërisë. Radarët ishin objektivi i parë sulmeve të NATO-s, por ata u vunë në funksion po me leje te këtij institucioni.“Aty janë disa komplikime, Serbia ka ngritur disa objekte strategjike të vetat atje. Njëri prej atyre objekteve në bazë të dokumentacioneve tona del që është brenda territorit të Kosovës, në bazë të dokumentacioneve të Serbisë mendohet që është brenda atje. Është një territor ku kemi një mbikëqyrje të dokumentacioneve gjegjëse të cilat dëshmojnë pronësinë e atij territori”.Bulliqi nuk ka pranuar të deklarohet nëse duhet të realizohet ideja e presidentit Hashim Thaçi për bashkimin e Luginës së Preshevës me Kosovën, pasi vlerëson se si komision nuk është mirë të komentojnë deklarata politike. Por, ka thënë se asnjë institucion tjetër përpos Kuvendit nuk ka të drejtë të diskutojë për ndryshim të kufijve, raporton EO.“Ne duhet të nisemi vetëm nga një fakt që çdo lëvizje në kuptim të ndryshimit të kufijve ose cenimit të integritetit territorial të Kosovës, i vetmi institucion që ka të drejtën legjitime për të diskutuar është Kuvendi i Kosovës. Nuk ka të drejtë asnjë prej institucioneve të tjera, përveç Kuvendit të diskutojë lidhur me ndryshime apo forma tjera të trajtimit të territorit të Kosovës”. Komisioni që drejton Bulliqi është duke grumbulluar materialeve ato janë të llojeve të ndryshme duke filluar nga ato historike, gjeografike, materiale të ndryshme kadastrale, por edhe njëkohësisht duke kërkuar harta të ndryshme të cilat tregojnë për vijën administrative mes Kosovës dhe Serbisë. “Me rëndësishme është Kosova dhe institucionet e saj kanë fakte të mjaftueshme për ta treguar gjendjen reale të kësaj vije administrative në periudha të ndryshme kohore. Një fat tjetër i madh është që dokumentacioni i ynë dhe dokumentacioni të cilin e posedon Republika e Serbisë faktikisht është një dokumentacion që ka kompatibilitet relativisht të madh sepse ka qenë një njësi e veçantë e asaj kohe dhe shpresoj shumë që në këtë aspekt nuk duhet të lindte ndonjë problem i veçantë”.