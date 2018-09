Negociatat ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës nuk do të ishin një marrëveshje e mençur, veçanërisht derisa të ketë diçka të prekshme me të cilën puna mund të përfundojë.

Në një intervistë për FoNet, ambasadori i SHBA në Beograd, Kyle Scott tha se, duke pasur parasysh dinamikën globale vitin e ardhshëm, “kjo është një mundësi fantastike për të bërë progres dhe nuk duhet të humbasë”.

Ai tha se ekziston mundësia të ketë zgjedhje në Kosovë dhe Serbi, dhe vuri në dukje se “situata në këtë rajon është gjithnjë komplekse”.

Duke kujtuar se “dialogu midis Beogradit dhe Prishtinës nga faza e mëparshme teknike ka kaluar në një fazë të re dhe shumë komplekse, e cila flet për një marrëveshje më të gjerë gjithëpërfshirëse,” diplomati amerikan tha se “ajo tashmë flet për përparimin” dhe andaj nuk është në pajtim me vlerësimet se negociatat kanë ngecur.

Sipas tij, SHBA nuk janë të përfshira drejtpërdrejt në negociatat ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian (BE), por është e rëndësishme të përqendrohet në marrëveshje dhe zgjidhje gjithëpërfshirëse.

“Ka ide, disa do të jenë të suksesshme, disa nuk do të jenë, por është e rëndësishme, sipas mendimit tonë, t’u japë mundësi dhe hapësirë udhëheqësve të Serbisë dhe Kosovës për të folur, për të qenë fleksibil dhe krijues dhe për të arritur një zgjidhje të qëndrueshme që mund të zbatohet dhe të jetë e pranueshme për qytetarët e të dy vendeve, ” vuri në dukje Scott.

Sipas tij, “ne kemi udhëheqës që shkojnë drejt një zgjidhjeje, një marrëveshje që është e mirë për popujt e tyre dhe ky është drejtimi i zhvillimit të ngjarjeve”.

“Nuk ka asnjë vend në rajon që “është dënuar” që të mbetet në konflikt”, tha ambasadori amerikan dhe vlerësoi se çdo vend, me një “udhëheqje të fortë dhe krijuese”, mund të ecë përpara. Sipas vlerësimeve të tij, konflikti i ngrirë është shumë më i keq, pasi “prodhon paqëndrueshmëri dhe mund të ketë pasoja negative për të ardhmen”, kështu që nuk e di pse dikush do ta zgjedhë atë.

I pyetur nëse ministri i Jashtëm serb Ivica Daçiq kishte të drejtë kur tha se SHBA po ndryshon politikën ndaj Serbisë, Scott u përgjigj: “Edhe po, edhe jo”.

“Pse ‘jo’? Për shkak se politika jonë është shumë e qëndrueshme dhe bazohet në idenë e ndërtimit të një rajoni të qëndrueshëm të Ballkanit Perëndimor, pajtimit me të kaluarën, rritjen dhe zhvillimin, si dhe integrimin e rajonit në BE. Këtu asgjë nuk ndryshon, e cila në rastin e negociatave midis Beogradit dhe Prishtinës, vendosi së pari të “dëgjojë të gjitha palët para se të bëjë ndonjë përfundim “, ka thënë ai. I pyetur se pse SHBA vendosi të mbështesë idenë e “korrigjimit të kufijve”, Scott theksoi se “se ata nuk vendosën këtë apo atë, ata tashmë kanë vendosur t’u japin hapësirë për të dyja palët për t’u pajtuar”.

“Ne nuk e tërheqim vijën e kuqe dhe themi kjo mundet, kjo jo. Ne i dëgjojmë të gjitha zgjidhjet propozuese, të cilat ata besojnë se mund të zbatohen, të jenë të qëndrueshme dhe të çojnë në stabilitet në rajon “, theksoi Scott, duke shtuar se SHBA, si rezultat i negociatave, nuk përjashtojnë asnjë mundësi. Duke iu përgjigjur pyetjes nëse komuniteti ndërkombëtar ka planin B, nëse marrëveshja e Beogradit dhe Prishtinës dështon, ai tha se është “optimist dhe preferon të merret me planin A”.

Siç përsëriti, do të ishte një marrëveshje e qëndrueshme dhe e zbatueshme gjithëpërfshirëse, “e cila do të kishte një efekt pozitiv në stabilitetin dhe paqen në rajon”. Zgjidhja e problemit të Serbisë dhe Kosovës do t’i hapë dyert e anëtarësimit të Serbisë në BE, nëse përmbushen të gjitha kushtet, shpreh bindjen Scott, sipas të cilës me këtë do t’i hapen dyert edhe Kosovës për bashkëpunim më të madh rajonal në planin ndërkombëtar.