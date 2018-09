Kryetari i Lëvizjes për Bashkim-Valon Murati në një postim në rrjetin social ka shkruar:

”Për një gjë jam i sigurt, rezultati ndër shqiptarët e Kosovës Lindore në ç’farëdo referendumi për bashkim me Kosovën do të ishte afër 100% pro bashkimit. Përpjekjet mediale të kundërshtarëve të ridefinimit të kufijve në mes të Kosovës dhe Serbisë, për të shtrembëruar këtë vullnet, janë manipulim i qëllimshëm me opinionin publik.”