Njoftohen pacientat e fshatit Leran dhe Ashanë se tani e tutje mjekun e praksës së përgjithshme nuk do t’a kenë me ditë të caktuara që ka qenë ndryshe, por tani do e kenë në dispozicion çdo ditë pune prej të hënës deri ditën e premte me orarin të cilin e ka caktuar mjeku./presheva.com/