Së shpejti hapet shkolla profesionale e parukerisë në Preshevë nga kampioni botërorë për parukeri, italiani Giancarlo Milanese International. Presheva ka nevojë për paruker profesional duhet të jemi në hap me kohën tha kështu në studion e portalit preshevacom, parukeri Agron Mehmeti njëherit ideatorë i nismës për hapjen e shkollës profesioanle.

Kjo shkollë sipas tijë do të zgjasë nga gjashtë deri në tetë muaj me mësim teori dhe punë praktike profesionale. Përparësi për vijuesit e shkollës së parukerisë profesionale në kuadër të akademisë Giancarlo Milanese International është sepse vijuesit do të pajisen me diploma internacionale./presheva.com/