Në fshatin Corroticë kemi dy probleme kryesore, vazhdimin e kanalizimit për ujërat e zeza dhe përmirësimi i rrjetit elektrik.

Rrjeti i kanalizimit për ujërat e zeza që kalon në rrugën kryesore dhe nëpër të gjitha lagjet e fshatit Corroticë është kryer që në vitin 2002, e që është financuar nga organizata UNDP. Por, shqetësim dhe tmerrë për banorët e këtij fshati për më shumë se 17 vite ka mbetë rrjedhja e ujërave të zeza nga gypi kryesor në dalje të hekurudhës nëpër tokat e punueshme, kullosat dhe livadhet .



Një pjesë e banorëve që kan shtëpit afër nuk mund as të i hapin dritaret nga era e keqe. Kanali i hapur i ujërave të zeza është një ndër problemet kryesore që ka kjo zonë sidomos gjatë stinës së verës , me rritjen e temperaturave, era e rëndë , vjen nga uëjrat e grumbulluar në puseta , ka plotë mushkonja dhe inskete tjera, që janë bërë kërcënim për përhapjen e sëmundjeve të ndryshme infektive. Në këto kushte gjithëçka del jashtë kontrollit sidomos kur bien shi

Janë bërë shumë kërkesa nga bashkësia lokale Corroticë në institucionet përgjegjëse komunale në Preshevë, që të marrin masa urgjente që ky projekt të vazhdohet, pasi situata është shumë alarmante..

Hallet e këtyre banorëve u harruan edhe pse janë dhënë shumë premtime para elektorale, ku subjekti i APN-së në nëndegën Corroticë kishte arritur të grumbulloj mbi 500 vota. Kryetari i tanishëm i komunës së Presehvës, z. Shqipërim Arifi gjatë një tubimi promovues para zgjedhjeve 2017- të, në programin parazgjedhor kishte premtuar se gjatë mandatit të tij nëse marr votbesimin e banorëve të fshatit Corroticë problemi i vazhdimit të kanalizimit të ujërave të zeza do të mbarojë dhe kërkesa e dytë e banorëve ishte përmirsimi i rrjetit elektrik që do të tejkalohet pa problem. Kjo qeverisje komunale në mesin e dhjetorit 2017-të kishte ndarë gypat dhe shaktet e kanalizimit duke mos mbetë indiferent ndaj këtyre problemeve të banorëve të fshatit Corroticë, por ende nuk ka plan konkret se kur do të realizohet ky projekt dhe në cilën fazë të ekzekutimit është parapar plani i realizimit. Ky projekt ka kaluar në këshillin komunal,por ska vullnet nga i pari i komunës që të realizohet në bazë të planit investiv për vitin 2018-të.

Rreth kësaj çështje banorët kishin kërkuar disa herë nga komuna për vazhdimin e rrjetit të kanalizimit , mirëpo deri tashti një gjë e tillë ka has në vesh të shurdhër. Ndërkohë , përveç problemit të përditshëm nga erërat e këqija , bujëqit kan reaguar disa herë se po i shkaktohen dëme në livadhe dhe kullosa përshak të derdhjes së acideve dhe detergjenteve . Ata kërkojnë që nëse nuk ndërmirret diçka do të kërkojnë kompensim nga Komuna, përshkak të zvarritjes së projektit të parapar. Deri tash nuk është ndërmarrë asgjë dhe janë të befasuar se askush nga inspektoriati për ruajtje të ambientit deri tash nuk është interesuar më detajisht me gjendjen në terren. Mosplanifikimi e ka zanafillën tek buxheti komunal që nga raporti i buxhetit për vitin 20017-të tregon që kjo udhëheqje komunale , ka manipuluar sa i përket planifikimit të shpenzimeve të mjeteve, në infarstrukturën e fshatit Corroticë. Për vitin 2017-të dhe gjatë këtij viti 2018-të nuk është relaizuar asnjë projekt kapital , sa për ilustrim po i marrë vetem disa gropa që janë asfaltuar në rrugën kryesore që lidh fshatin Corroticëit/Bilaç, në lagjen Treska është shtruar një rrugic me zhavor në gjatësi prej 300 metrave. Në planin politikë mund të merret një papërgjësi e madhe karshi burimeve buxhetore të cilat i posedon komuna në vlerë prej 104 milion dinarëve të parapar për vitin 2018-të e që janë realizuar vetëm 50 milion dinarë , ndërsa 57 milion dianrë ende kan mbetë të parealizuara.

Shkruan : Avni Selimi