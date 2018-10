Projektet që do të realizohen deri në fund të këti viti si rruga Buhiq- Ranatoc, Zona Industriale dhe Parku i Qytetit sipas Kryetarit të Komunës së Preshevës,-Shqiprim Arifit do të jetë në fokus edhe realizimi i projektit të rrugës ”15 Nëntori”.

Kjo rrugë është një ndër rrugët më të kalueshme nga qytetarët e komunës sonë dhe është më e veçantë e shumë me rëndësi nga se në këtë rrugë bëhet frekuentim i madh i qytetarëve tanë.Sipas Arifit edhe në këtë rrugë do të punohet me standarde zviceriane, për arsye se kjo rrugë e ndërlidh qytetin deri në Stacionin Hekurudhorë.Qëllimi kryesorë sipas kryetarit të komunës së Preshevës, Shqiprim Arifit është që ta vitalizojm këtë pjesë në mënyrë më të shëndosh ku në këtë rrugë do të bëhet edhe mbyllja e kanalizimit atmosferik.Rrugët të cilat japin potencial për tu ndërtuar dhe zgjeruar si me trotuare sipas standardeve rrugore ato rrugë duhet të punohen patjetrsueshëm është shprehur Kryetari- Shqiprim Arifi./presheva.com/