Maqedonia dhe Serbia do të ndërtojnë stacion të përbashkët hekurudhor ku do të ketë shërbime të përbashkëta kufitare dhe inspektoriale dhe doganë të përbashkët.

Shuma vlerësohet në rreth 4.5 milionë euro, ndërsa projekti për ndërtim do të prezantohet sot në Info-Qendrën e BE-së në Shkup.

Në ngjarjen është paralajmëruar paraqitje të ketë ministri i Transportit dhe Lidhjeve Goran Sugareski.