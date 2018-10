Vitrinës së librit në Preshevë iu shtua edhe një përmbledhje me poezi për fëmijë me titull Ëndrra që më dha gëzim e autorit vendës, Bilall Maliqi. Autori maliqi për portalin preshevacom ka deklaruar se titujt e rinjë me libra për fëmijë u mungojnë bibliotekave tona. Ëndrra që më dha gëzim është libri i shtatë që u dedikohet fëmijëve nga autori Bilall Maliqi ./presheva.com/