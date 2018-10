Komisioni Republikan Zgjedhor sot në Beograd ka pranuar listën e APN-së, me nënshkrimet e nevojshëm për pjesmarrje në zgjedhjet e Këshillit Nacional të Shqiptarëve. Në këto zgjedhje APN garon me numrin rendor 1 në listën zgjedhore, parti kjo që po mban primatin si parti lidere në Luginë me përkrahje nga qytetarët. Lajmin për preshevacom e ka ka konfirmuar bartësi i listës APN- Shqiprim Arifi, Arbër Pajaziti, kandidat për kryetarë të KNSH- së.(presheva.com)