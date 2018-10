Kryeministri i Kosovës ka pritur sot në takim nxënës nga Lugina e Preshevës të cilët po qëndrojnë në vizitë në Kosovë.

“Ndjenjë vërtetë e posaçme t’i takoj dhe të bashkëbisedoj me nxënësit e mrekullueshëm të Preshevës, Bujanocit e Medvegjës, të cilët janë mysafirë të Institucioneve të Kosovës. Rinia shqiptare, autoktone në trojet e veta, me vlera unike dhe paqedashës, do të kenë të ardhme prosperuese për të cilën është garancë orientimi ynë properëndimor dhe synimi për paqe e mirëkuptim me të gjithë popujt e rajonit. I sigurova se perspektiva e tyre, por edhe e të gjithë shqiptarëve, është e ndritur, duke i porositur që të shikojnë me guxim e shpresë nga e ardhmja. Të rinjtë e Preshevës, Bujanocit dhe Medvegjës duhet t’i gëzojnë të gjitha të drejtat dhe liritë si moshatarët e tyre kudo në Europë dhe për këtë do ta kenë çdoherë krah Qeverinë e Kosovës.” ka shkruar kryeministri i Kosovës, përcjell presheva.com.