Arsenali e ka konfirmuar se nga stinori i ardhshëm kompania gjigante e Adidasit do të jetë sponsori kryesor i fanellave.

Adidas, i cili do ta zëvendësojë Puman, do t’i prodhojë të gjitha fanellat e klubit londinez nga stinori i ardhshëm.

Në deklaratën e Arsenalit shkruan: “Arsenal dhe Adidas kanë arritur marrëveshje për fanellat, që do të fillojë nga 1 korriku, 2019”.