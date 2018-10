Këshilltari i presidentit Hashim Thaçi, Bekim Çollaku, e ka cilësuar eprorin e tij si të guximshëm rreth idesë së shkëmbimit të territoreve dhe dialogut me Serbinë.

“Nuk është alternativë t’i thuash Serbisë ‘e ke për detyrë të na njohësh’. Kjo është qasje e gabuar. Nuk po e them domosdo qe presidenti e ka mirë me skenarin e tij, por është i vetmi që ka guxim t’i sqarojë qytetarëve atë çfarë kërkon. Ai thotë që ‘dua njohjen nga Serbia dhe dua t’i fus në kufijtë e Kosovës tre komunat shqiptare’ dhe kjo nuk ka asgjë të keqe dhe nuk besoj që jemi të gabuar”, ka thënë Çollaku në emisionin Zona B në Klan Kosova.

“Në fund do të mbizotërojë arsyeja te kundërshtarët aktualë të këtij procesi. Disa ende nuk e kanë kuptuar, harrojnë qe ky proces ka muaj që ka filluar, disa habiten dhe duket se nuk e jetojnë realitetin”.

Çollaku tha se “pranvera e vitit të ardhshëm do të jetë përfundimtare”.

“Të gjithë e kanë të qartë që marrëveshja me Kosovën është e domosdoshme”.

“Nuk mund ta bëj publike atë çka kemi diskutuar me kancelaren Merkel dhe deklaratat e saj rreth kufijve janë plotësisht të logjikshme, por shtetet sovrane e kanë aftësinë që të negociojnë për kufijtë e tyre dhe ne nuk jemi të parët që do të negociojmë një gjë të tillë. Ky skenar do ta ketë mbështetjen e shteteve mike”.

“As SHBA, as Gjermania dhe as Britania nuk mund t’ua imponojnë palëve skenarin mbi të cilin arrihet marrëveshja. Duhet t’u japim kohën e duhur palëve që ta arrijnë marrëveshjen dhe pastaj të gjithë akterët do ta japin mbështetjen”, ka deklaruar Çollaku.