Njoftohen të gjithë nxënësit e shkollës fillore “Zenel Hajdini” në Raincë se nuk do të ketë mësim.Këtë njoftim e ka bërë të ditur drejtori i shkollës Shukri Ymeri,shkakë se me ndrrimin e jetës së nxënësit të kësaj shkolle nuk do mbahet mësim. Ymeri gjithashtu ka shprehur ngushëllime familjes Kadriu,miqëve,dashamirëve,nxënësve dhe gjithë të punësuarve në shkollë./presheva.com/