Të gjithë pensionistët që kanë të ardhura deri në 26,643.75 dinarë në nëntor mund të presin një rritje prej 5 përqind.

Kjo do të thotë që një përdorues që, për shembull, ka 25,000 dinarë, mund të llogarisë në rritjen e 1,250 dinarë, që është pesë për qind më shumë. Kjo shumë do t’u paguhet atyre në nëntor dhe dhjetor, së bashku me pensionin. Me përfundimin e reduktimit të pensioneve deri në 32,384 dinarë dhe grupi i pensionistëve të lartpërmendur do të ketë praktikisht pensione më të larta për 5 përqind./presheva.com/