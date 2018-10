Lajmërohen anëtarët e Shoqatës së Shkrimtarëve “Feniks” (Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë), se të martën më datë 23 tetor 2018, Karvani i Shkrimtarëve të Luginës do t’i vizitojë dy shkolla të komunës së Bujanocit, dhe ate: Shkollën fillore “Naim Frashëri” në Bujanoc, ciklin e lartë, dhe ciklin e ulët ; Dhe shkollën e Mesme “Sezai Surroi” në Bujanoc. Orët letrare do të fillojnë nga ora 11.00, nga shkolla fillore “Naim Frashëri”. Me këto tri orë letrare përfundon “Karvani i Shkrimtarëve i Luginës” për vitin 2018. Bilall Maliqi, kryetar