Drejtuesit e Shtëpisë së shëndetit Presheva në Preshevë njofton të gjithë qytetarët e komunës sonë se ka filluar vaksinimi falas për sëmundjen e GRIPIT edhe atë për persona me rrezikshmëri të lartë. Vaksinimi realizohet edhe tek grat shtatzëna dhe personat me moshë mbi 6 muaj me:

Çrregullime kronike të sistemit të frymëmarjes (duke përfshirë astmën)

Çrregullime të sistemit kardiovaskular (duke përjashtuar hipertensionin)

Çrregullime metabolike (përfshirë edhe diabetin)

Disfunksion të veshkëve

Hemoglobinopati dhe

Çrregullime neurologjike kronike./presheva.com/