Partia për Veprim Demokratik ka mbajtur në Bujanoc tubim me të rinjtë nga Lugina e Preshevës. Elani, motivi dhe pasioni i të rinjve dëshmonin vullnetin e madh për fitoren e përbashkët të 4 nëntorit. Ragmi Mustafa, Shaip Kamberi dhe Ardita Sinani dhe Enkel Rexhepi shprehën me këtë rast nevojën për mobilizim, organizim dhe angazhim të përditshëm, për ta zyrtarizuar flamurin kombëtar dhe librin shqip në institucionet shtetërore dhe në bankat shkollore. Rinia, edhe sonte e dëshmoi se ajo vendosë. Vendosi të jetë #Bashkë me PVD-në.