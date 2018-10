Presidenti serb, Aleksandar Vuçiq, do të marrë pjesë në seancën e sotme të Qeverisë serbe me përfaqësuesit e serbëve nga Kosova, e cila do të mbahet në Pallatin e Serbisë.

Gjatë kësaj mbledhjeje do të miratohet pakoja e plotë e ndihmës dhe mbështetjes për popullin serb në Kosovë në dekadën e fundit, transmeton Klan Kosova.

Vuçiq ka njoftuar se në këtë takim do të diskutojë për atë që ai i kishte premtuar në takim, si t’i ndihmonte ata në të gjitha sferat e jetës shoqërore. /klankosova/