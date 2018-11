Reporteri i televizionit serb, TV Prva, Zhelko Tvrdishiq, ka hyrë nga Serbia në territorin e Kosovës bashkë me kameramanin nga pikëkalimi në Leposaviq, por, siç dëgjohet nga videoxhirimi i transmetuar nga B92, ai “nuk e ka kuptuar” të ketë hyrë në një shtet tjetër.

Thotë se “nuk e di çfarë shkruan në letër, por kur vjen këtu nuk e merr vesh ku është kufiri” midis Serbisë e Kosovës.

Reporteri në gjuhën e vet serbe shqipton këtë përmbajtje, transmeton Koha.

Ky është vendi Dren në Komunën e Leposaviqit.

Deri në vitin 1960 këtu ka qenë vija administrative mes Kosovës dhe Serbisë. Nga fundi i viteve ’50-ta në Republikën e Serbisë u mor vendimi që kufiri të zhvendoset nga këtu në Majën e Pançiqit. Nga këtu rreth 15 kilometra është pikëkalimi Jarinje. Atje janë të stacionuar policët e Kosovës dhe doganierët e Kosovës dhe sipas letrave nga ajo pikë fillon kufiri i Kosovës. Por nëse nga ajo pikë nisemi në drejtim të Mitrovicës, në praktikë është krejtësisht diçka tjetër. Këtu valëviten flamujt serbë trengjyrësh dhe kudo flitet gjuha serbe. Në këtë territor monedha me të cilën bëhet tregti është vetëm dinari serb. Njerëzit shërohen në institucionet shëndetësore serbe. Rinia mëson nëpër shkolla dhe fakultete që punojnë me programet e sistemit arsimor të Serbisë.

Nga Jarinja deri te kjo urë mbi Ibër, që ndan Mitrovicën e Veriut me atë të Jugut, serbët përbëjnë shumicën. Veturat janë me targa serbe dhe me këto regjistrime deri në këtë pikë (te ura e Ibrit) mundesh, por përtej, në jug nuk bën jo vetëm teorikisht, por edhe në praktikë, sepse atje është Republika e Kosovës. Disa prandaj me të drejtë pyesin “Ku është kufiri?”.