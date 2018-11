Irene Papas është një ndër aktoret më të famshme në botën e industrisë së filmave. Aktorja ka qenë në vëmendjen e mediave rozë me filmin ndërkombëtar, ku ishte në krah të shqiptarit Bekim Fehmiut, “Një fëmijë i quajtur Jezus”.

Megjithëse është në moshën 92-vjeçare dhe shumë njerëz mendojnë se është greke, ajo edhe njëherë ka treguar se është shqiptare. “Unë nuk mund ta lë këtë botë duke mos e thënë të vërtetën. Unë jam shqiptare. Kam lindur në vitin 1926 dhe mbiemri im fillimisht ka qenë Leleku”, ka thënë ajo.