14:24 Live nga Komuna e Bujanocit: Vendvotimi nr.1 – Tërrnoc

13:42 Deklaratë e Sali Salihut, bartës i listës së PD-së, lidhur me zgjedhjet e KNSH-së.

13:17 Para pak orësh ka votuar edhe kryetari i Komunës Shqiprim Arifi:

13:08 Sipas të dhënave nga Koordinatori i trupit punues, Agim Ymeri për portalin preshevacom ka pronocuar se të gjitha vendovimet janë hapur orën 7 me kohë dhe gjerë më tani gjithqka është duke shkuar në rregull,përpos në njësin me numër 16 në fshatin Strezoc që ka munguar fleta kontrolluese e cila nuk ka ka ardhur nga komisioni republikan ,mirëpo edhe kjo gjë është siguruar.Agim Ymeri ka deklaruar se çdo gjë është duke u zhvilluar me rregull dhe të drejtë vote kanë 18,281 votues,ku 55 votues janë të nacionalitetit rom.Në këto zgjedhje ka edhe votim me kusht ku kriteret janë se këshillat votues kanë për obligim ti informojnë qytetarët nëpër shtëpitë të cilët janë në gjendje shëndetsore jo të mirë dhe duhen që deri në orën 11-00, të paraqiten tek këshillat votues me një dokumentacion për personat të cilët votojnë edhe në shtëpi-është deklaruar z.Ymeri.

13:03: Live nga Komuna e Bujanocit, vendvotimi nr.17 Samolicë:

12.53: Voton bartesi i listes së APN-së, Arber Pajaziti

12:48 Live nga Komuna e Bujanocit, njësia zgjedhore 16, Bilaç

12: 48 Këto ishin gjerë më tani raportimet live nga njësitë zgjedhore:

12:45 Votuesi i parë ka qenë në orën 7-02 minuta, ku deri më tani kanë votuar 100 votues. Në Bashkësin Lokale Norçë me numër rendor 12,të drejtë vote kanë 546 votues,votuesi i parë ka qenë në oren 8-10 minuta dhe kanë votuar diku 40 votues.

12.35: Live nga vendvotimi nr.20 Raincë

12:33 Këto ishin rezultatet e zgjedhjeve të KNSH-së për vitin 2010, 2014. Në vitin 2010 janë bojkotuar zgjedhjet nga subjektet politike përveç se PVD dhe UDSH.

12:29 Live nga Vendvotimi nr.21 – Corroticë

12:25 Njësia me numër 13 numëron 671 votues në B.L.Tërnavë dhe votuesi që ka votuar i pari ka qenë në orën 7-33 minuta,ku sipas komisionerëve deri më tani kanë votuar 63 votues.

12:10 Përcjillni intervistat e bartësve të listave për zgjedhjet e KNSH-së në presheva.com youtube:

12:06 Në vendvotimin me numër 22 në Bashkësin Lokale Miratoc të drejtë vote kanë 1361 votues me 35 lista shtesë ku gjithësej 1396 votues.

12:00 Njësia nr.6 numëron 1667 votues,prej të cilëve 1028 janë shqiptarë dhe 39 të nacionalitetit rom.Vendvotimi është hapur në orën 7-00 dhe votuesi i parë ka votuar në orën 7-20 minuta.Deri më tani kanë votuar 40 votues.

11:56 Momenti kur kryetari i Kuvendit komunal Sami Salihu

11:54 Live nga njësia nr. 23 Rahovicë, deklaratë nga zv. koordinatorin e kësaj njësie Driton Mehmeti.

11:53 Në njësin nr.1 sipas komisionereve ky vendovitim numëron 836 votues,ku kanë votuar 30 votues.Vendvotimi është hapur në orën 7-15 minuta,ndërsa votuesi i parë ka votuar në orën 7-26minuta.

11:50 Në zgjedhjet për Këshill Kombëtar Shqiptar që po mbahen në Luginën e Preshevës sot më 4 nëntor 21018,të drejt vote kanë 18.281 votues,si dhe 55 votues të nacionalitetit rom.Të gjitha vendvotimet janë hapur në orën 7:00 dhe do të jenë të hapura për të githë qytetarët deri në orën 20:00.Në Preshevë janë 23 vendvotime,Bujanoc 26 vendvotime,ndërsa në Medvegjë 6-shtë.

11.46: Kryetari i Kuvendit komunal Sami Salihu dhe njëherit kryetari i LRPDSH-së ka kryer obligimin qytetarë dhe ka votuar në njësinë numër 23 në Rahovicë. Ndiqni deklaratën e kryetarit Salihu për presheva.com

11.41: Sipas informatave nga tereni në Komunën e Preshevës për zgjedhjet e KNSH-së shfaqen problemet e para lidhur me listat zgjedhore, sipas burimeve të presheva.com disa qytetarë edhe pse janë regjistruar në listën e posaçme zgjedhore nuk figurojn sot në listat përkatëse për të votuar.

Momenti kur voton kryetari i komunës Shqiprim Arifi

Deklarata e kryetarit të Komunës së Preshevës, Shqiprim Arifi.

Live nga njësia nr.12 Norçë

Live nga Njësia nr.22 – Miratoc

Live nga vendvotimi nr. 7 Preshevë: