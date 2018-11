Në zgjedhejet për Këshill Nacional Shqiptarë që po mbahen në Luginën e Preshevës sot më 4 nëntor 2018,të drejt vote kanë 18.281 votues,si dhe 55 votues te nacionalitetit rom.Të gjitha vendovitimet janë hapur në orën 7:00 dhe do të jenë të hapura për të githë qytetarët deri në orën 20:00.Në Preshevë janë 23 vendvotime,Bujanoc 26 vendvotime,ndërsa në Medvegjë 6-shtë.

Sipas të dhënave nga Koordinatori i trupit punues, Agim Ymeri për portalin preshevacom ka pronocuar se të gjitha vendovimet janë hapur orën 7 me kohë dhe gjerë më tani gjithqka është duke shkuar në rregull përpos në njësin me numër 16 në fshatin Strezoc që ka munguar fleta kontrolluese e cila nuk ka ka ardhur nga komisioni republikan,mirëpo edhe kjo gjë është siguruar.Agim Ymeri ka deklaruar se çdo gjë është duke u zhvilluar me rregull dhe të drejtë vote kanë 18,281 votues,ku 55 votues janë të nacionalitetit rom.Në këto zgjedhje ka edhe votim me kusht ku kriteret janë se këshillat votues kanë për obligim ti informojnë qytetarët nëpër shtëpitë të cilët janë në gjendje shëndetsore jo të mirë dhe duhen që deri në orën 11-00, të paraqiten tek këshillat votues me një dokumentacion për personat të cilët votojnë edhe në shtëpi-është deklaruar z.Ymeri.

Në njësin nr.1 sipas komisionereve ky vendovitim numëron 836 votues,ku kanë votuar 30 votues.Vendvotimi është hapur në orën 7-15 minuta,ndërsa votuesi i parë ka votuar në orën 7-26minuta.

Njësia nr.6 numëron 1667 votues,prej të cilëve 1028 janë shqiptarë dhe 39 të nacionalitetit rom.

Vendvotimi është hapur në orën 7-00 dhe votuesi i parë ka votuar në orën 7-20 minuta.Deri më tani kanë votuar 40 votues.

Vendvotimi me numër 7 numëron 676 votues dhe votuesi i parë ka votuar në orën 7-16 minuta,dhe deri më tani sipas informacioneve kanë votuar diku 40 votues.

Ndërsa në vendvotimin me numër 22 në Bashkësin Lokale Miratoc të drejtë vote kanë 1361 votues me 35 lista shtesë ku gjithësej 1396 votues.Votuesi i parë ka qenë në orën 7-02 minuta,ku deri më tani kanë votuar 100 votues.

Në Bashkësin Lokale Norçë me numër rendor 12,të drejtë vote kanë 546 votues,votuesi i parë ka qenë në oren 8-10 minuta dhe kanë votuar diku 40 votues.

Njësia me numër 13 numëron 671 votues në B.L.Tërnavë dhe votuesi që ka votuar i pari ka qenë në orën 7-33 minuta,ku sipas komisionerëve deri më tani kanë votuar 63 votues.

Në bashkësin lokale Rahovic në vendvotimin me numër 23 të drejtë vote kanë gjithësej 1917 votues me 54 lista shtesë dhe deri më tani kanë votuar 300 votues.Sipas zv.kryetarit të komisonit, Driton Mehmeti për portalin tonë ka deklaruar se vendvotimi është hapur në orën 7-22 minuta dhe në atë kohë kanë filluar të votojn edhe banorët.Në këtë vendvotim ka votuar edhe Kryetari i Kuvendit Komunal,Sami Salihu njëherit edhe bartës i listës për këto zgjedhje i cili ka prononcuar se ka kryer obligimin e tij si votues dhe iu ka bërë thirrje të gjithë votuesve shqiptarë të Luginës së Preshevës të dalin dhe të votojnë.Apeli i K.Kuvendit për qytetarët është që ti pergjigjen masovikisht ftesës për votim.

Ndërsa në B.L Corroticë të drejtë vote kanë 1018 banorë dhe votuesi i parë i cila ka votuar ka qenë në orën 7-40 minuta dhe deri më tani kanë votuar 80 persona.

Bashkësia lokale Rainc ka gjthesej 1193 votues deri ne orën 12-30 kanë votuar gjithsej 171 votues ,votuesi i parë ka votuar në orën 7-20 minuta dhe gjithqka është duke shkuar në rregull sipas kryetarit të komisionit të këtij vendvotimi.

Femi Maliqi kryetar i komisionit në njësin me numër 16 në B.L të Bilaçit të komunës së Bujanocit ka konfirmuar se numri i përgjithshëm është 1318 votues dhe deri më tani kanë votuar 200 votues,votuesi i parë ka qenë në orën 7-00.

Bashkësia lokale Somolic numëron afro 131 votues të cilët kanë kryer obligimin për të votuar dhe nuk ka asnjë problem,votuesi i parë që ka votuar ka qenë në orën 7-15 minuta,kështu ka deklaruar Selim Fazliu kryetar i komisionit.

Bashkësia lokale Tërrnoc me numër të vendvotimit 1 sipas kryetarit të komisionit,Amir Xhaferi i cili ka deklaruar për portalin preshevacom se kjo bashkësi është njëra ndër bashkësit më të mëdha në komunën e Bujanocit dhe ka gjithësej 1356 votues,ku deri më tani kanë votuar 400 votues,votuesi i parë ka votuar në orën 7-20 minuta dhe gjithqka është duke shkuar në rregullë.Për momentin sipas z.Xhaveri ka 80% dalje më të madhe në krahasim me zgjedhjet e kaluara.

Enver Ramadani-kryetar i komisionit në vendvotimin me numër 26 në shkollën fillore Sezai Suroi në Bujanoc ka thënë se ky vendvotim numëron diku afër 1926 votues dhe deri më tani kanë votuar 350 votues,votuesi i parë që ka votuar ka qenë në orën 7-35 minuta.Mirëpo z.Ramadani nuk ka lejuar që të merren pamje në këtë vendvotim.

Në këto zgjedhje janë 6 lista në fletëvotim:

1.Alternativa për Ndryshim – bartës i listës Arbër Pajaziti,

2.Partia Demokratike-bartës i listës Sali Salihi,

3.Partia për Veprim Demokratik – bartës i listës Ragmi Mustafa,

4.Lëvizja për Reforma PDSH – bartës i listës Sami Salihu,

5.Partia Demokratike Shqiptare – bartës i listës Enver Mehmeti,

6. Shoqata “Forumi shqiptar për zhvillim ekonomik nga Medvegja” – bartës i listës Muharrem Salihu./presheva.com/