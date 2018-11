Siç u paralajmërua ditë më parë, tashmë kanë filluar punët në asfaltimin e Xhades së vjetër në gjatësi prej 3km.

Deri të premtën është asfaltuar shtresa e parë, ndërsa ditëve në vijim do të asfaltohet dhe shtresa e asfaltbetonit, si shtresë finale.

Me këtë intervenim, qarkullimi në këtë segment rrugor do të zhvillohet në kushte shumë më të mira, në krahasim me të kaluarën.

Kërkesat e komunës së Preshevës drejtuar ndaj “Putevi Srbije” do të përfshijnë edhe pjesën e mbetur 4 km në territorin e komunës së Preshevës dhe 1 km në territorin e komunës së Bujanocit, në mënyrë që qytetarët tanë të kenë edhe një alternativë shtesë në drejtim të komunës së Bujanocit e mëtej./presheva.com/