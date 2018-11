Kancelari austriak, Sebastian Kurz pas takimit me presidentin Hashim Thaçi në një konferencë për media, ka thënë se pa një marrëveshje të përgjithshme në mes Kosovës dhe Serbisë nuk do të ketë stabilitet në rajon. “Si kryesues i Presidencës së BE-së, ju them se e kemi marrë në qendër të punës tonë vendet e Ballkanit Perëndimor. Për të arritur paqe dhe siguri në Ballkanin Perëndimor, duhet të ketë një dialog të suksesshëm në mes Beogradit dhe Prishtinës, dhe një përmbyllje e suksesshme e këtij dialog me një marrëveshje të përgjithshme. Pa një marrëveshje të përgjithshme nuk do të jetë e mundshme që të ketë bashkëjetesë paqësore, si dhe nuk do të ketë stabilitet në rajon “, ka deklaruar Kurz. Kancelari austriak, Sebastian Kurz pas takimit me presidentin Hashim Thaçi në një konferencë për media, ka thënë se pa një marrëveshje të përgjithshme në mes Kosovës dhe Serbisë nuk do të ketë stabilitet në rajon. “Si kryesues i Presidencës së BE-së, ju them se e kemi marrë në qendër të punës tonë vendet e Ballkanit Perëndimor. Për të arritur paqe dhe siguri në Ballkanin Perëndimor, duhet të ketë një dialog të suksesshëm në mes Beogradit dhe Prishtinës, dhe një përmbyllje e suksesshme e këtij dialog me një marrëveshje të përgjithshme. Pa një marrëveshje të përgjithshme nuk do të jetë e mundshme që të ketë bashkëjetesë paqësore, si dhe nuk do të ketë stabilitet në rajon “, ka deklaruar Kurz.