Këngëtarja shqiptare me famë botërore Dua Lipa ka shënuar edhe një sukses tjetër duke u zgjedhur artistja më e mirë e vitit.

Ajo në rrjetin e saj social Instagram ka publikuar lajmin për fansat e saj.

“Çfarë nate! Tre çmime! Artistja më e mirë me albumin dhe këngën më të mirë ‘New Rules’ Faleminderit LOS40MusicAwards për këtë mbrëmje perfekte. Do t’i ndajë të gjitha me juve nesër po sot VERË”, shkruan Lipa në postimin e saj të fundit.

Po ashtu Dua Lipa ditën e djeshme ka publikuar edhe videokilpin e saj më të ri me Andrea Bocelli “If only”.