Artistët preshevarë me veprat e tyre artistike me motivacion kombëtarë dhe trashëgimi kulturore do të marin pjesë në ekspozitën kolektive që do të organizohet në Prishtinë. Sipas piktorit Shqiprim Fejzullahu në këtë ekspozitë pjesmarrësit do të prezantojnë punime nga piktura, grafik, vizatim i lirë dhe piktura në gurë. Ekspozita kolektive organizohet në fund të këti viti kalendarik./presheva.com/