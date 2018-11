Samsung konfirmoi se po zhvillon një gamë laptopësh me ekrane të palosshme.

Zhvillimi u konfirmua nga nënkryetari i Samsung, Lee Min-cheol, gjatë një evenimenti PC të mbajtur muajin e kaluar. Sipas Min-cheol, ekrani fleksibil i përfshirë në laptopët e Samsung-ut do të “të paloset jo vetëm brenda-jashtë”. Ashtu si me telefonat e palosshëm, Samsung bashkëpunon me krijuesit e ekranit për të zhvilluar laptopë me ekranet e palosshme që nuk do të futen thjesht brenda dhe jashtë, por do të krijojnë vlera dhe përvojë të re në përdorim, në mes të tendencave në ndryshim të tregut për laptopë”, tha presidenti Samsung Lee Min-cheol.

Për fat të keq, ekzekutivi i Samsung nuk ka hyrë në ndonjë hollësi të mëtejshme rreth kompanive me të cilat po punon aktualisht në laptopët e gjeneratës së ardhshme, ose kur pajisjet e para do të lansohen.

Prapëseprapë, mundësia për të dyfishuar një ekran laptopi për të parë një film në një ekran më të madh dhe për të tërhequr prapa madhësinë e ekranit kur punoni në një hapësirë të kufizuar – për shembull, në aeroplan – është jashtëzakonisht tërheqëse.