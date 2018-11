Qabil Jahiu , i njohur ne opinion si Bili , lindur dhe rritur ne fshatin Raince , komuna Presheve , si shume te rinje te tjere nder vitet 90 edhe ai mori rrugen e kurbetit , por ndryshe nga pjesa me e madhe, ai pati nje mision tjeter , per tu rikthyer ne vendlindje dhe per ta bere ashtu sic donte ai vendlindjen.

Dhe do Zoti ai kthehet , por tani ai ishte kthyer si nje nga heronjt me te medhenj te Lugines se ketij shekulli , ai ben nje investim gjigand , fabriken per prodhimin e skeleve Tobler , dhe at e sjell ne fshatin e tij te lindjes pra ne Raince. Mund te themi se patriotizmi i tij ska fund , ku ai sot ka punesuar mbi 150 punetore , prej gjithe rajonit te lugines se Presheves, me qendrat tjera ne Prishtine , Shkup dhe Beograd.

Ajo eshte kompania me e madhe prodhuese e ketij profili ne rajonin e ballkanit perendimor , duke kapur edhe tregun evropian dhe me gjere deri ne Turqi e Rusi. Nje histori suksesi e jashtezakonshme e nje njeriu shumee te thjesht sic eshte Bili , qe sherben si frymezim dhe per shume gurbetqar te tjere nga rajoni i Lugines se Presheves qe jetojn dhe veprojne ne europe. Gjithmone themi se : para se te pyesesh popullin dhe atdheun cfare ben ata per ty , pyete veten se cfar bere ti per ata , pergjigjen e kesaj pyetje me se miri do ua kishte treguar pronari i kompanis Tobler ne Raince z.Qabil Jahiu Bili.